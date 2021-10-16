США поймали Россию на лжи в ситуации с военными кораблями

Фото: cpf.navy.mil

15 октября Россия заявила, что один из ее военных судов прогнал американский эсминец, который якобы пытался нарушить территориальные воды России в Японском море.

США не нарушали российской границы в Японском море. И как раз российский корабль пошел на сближение с американским. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.

Американцы отмечают, что их эсминец USS Chafee (DDG 90) проводил стандартные операции в международных водах Японского моря, но неожиданно российский корабль приблизился к ним на расстояние в 65 ярдов.

"Заявление Минобороны РФ о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности. Взаимодействие было безопасным и профессиональным", - говорится в сообщении.

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В США заявили, что Россия выпустила сообщение о проведении стрельб (учений) в этом районе на более поздний срок и на момент инцидента сообщение еще не было в силе, поэтому американский корабль там плыл.

"USS Chafee всегда проводил операции в соответствии с международным правом. Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", - подчеркнули в Тихоокеанском флоте США.

За американским эсминцем Donald Cook, который находился в Черном море, решились следить российские военные. Непосредственный контроль за действиями осуществляли малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".