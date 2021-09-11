США перестали впускать афганских беженцев

В афганских беженцев обнаружили корь. Фото: globalvoices.org/

США приостановили прием афганских беженцев после того, как у четырех прибывших пассажиров обнаружили корь.

"Полеты операции "Укрытие союзников" были временно приостановлены по просьбе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и в целях предосторожности из-за диагностированных случаев кори среди афганцев, которые недавно прибыли в США", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Fox News.

Больных поместили на карантин. Всех афганцев, прибывающих в страну, обязали вакцинироваться от кори.

Сейчас на военной базе США Рамштайн в ФРГ находится около 10 тысяч эвакуированных.

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Афганистан занимает седьмое место в мире по количеству случаев кори. США изучают возможность вакцинации эвакуированных, пока они все еще находятся за рубежом.

Исламистское движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Военные не оказывали сопротивления. Западные страны начали вывозят оттуда своих граждан. Тысячи афганцев и иностранцев штурмовали аэропорт Кабула, чтобы уехать. После того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тысяч человек.