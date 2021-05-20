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четверг, 20 мая 2021 07:50

США отказались от санкций против оператора "Северного потока-2"

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США отказались от санкций против оператора &quot;Северного потока-2&quot;
Ограничения будут касаться 4 компаний и судов. Фото: Reuters

США введет санкции против четырех судов и четырех компаний, задействованных в строительстве российского Газпрома "Северный поток-2", среди последних - Морская спасательная служба РФ.

Об этом сообщил Государственный департамент США в отчете, представленном Конгрессу, указывают на сайте американского внешнеполитического ведомства.

По данным корреспондента CBS Инны Руффини, которая опубликовала часть отчета Госдепа в Twitter, ограничения могут касаться судов "Академик Черский", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Юрий Топчев", а также компаний Коксохимтранс и Мортранссервис, ФГБУ "Морская спасательная служба" и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

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В то же время в Госдепе отказались от санкций в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" и его генерального директора Маттиаса Варнига, подчеркнув, что это решение отвечает национальным интересам США.

"Мы продолжим оказывать сопротивление завершению проекту, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО и ЕС. Наше сопротивление "Северному потоку-2" неизменно", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Комитет Сената США по международным делам считает такое решение ошибочным, ведь оно станет "подарком Путину", потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и РФ. Администрация Байдена предоставляет приоритет немецким и российским интересам, чем интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе.

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