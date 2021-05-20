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"Подарок Путину". В Сенате раскритиковали решение Байдена по Nord Stream 2 AG

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&quot;Подарок Путину&quot;. В Сенате раскритиковали решение Байдена по Nord Stream 2 AG
Сенат раскритиковал решение Байдена. Фото: ЕРА

Решение Администрация президента США Джо Байдена не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2" является ошибочным. Так считают в комитете Сената США по международным делам.

"Решение администрации отменить санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является ошибочным. Администрация, похоже, предполагает, что каким-то образом это соответствует интересам Соединенных Штатов - позволить завершению этого российского проекта злонамеренного влияния", - сказал старший член комитета сенатор Джим Риш.

В заявлении также указывается, что администрация США потратила на представление отчета о компании, вовлеченные в Nord Stream 2, больше времени, чем должно быть. При этом подчеркивается - такое ее решение стало "подарком Путину", что потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и РФ.

"Администрация (Байдена - ред.) отдает приоритет немецким и российским интересам, чем интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе", - отмечают сенаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не будут вводить санкции против "Северного потока - 2"

Президент США Джо Байден выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако вопрос введения санкций против проекта он назвал "очень сложным". Этот момент американский глава прокомментировал после выступления в Белом доме относительно новых санкций, направленных против РФ.

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