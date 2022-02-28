США объявили российскую миссию при ООН персонами нон-грата

Российских дипломатов выдворят из США. Фото: Укринформ

США объявили 12 сотрудников российской миссии при ООН персонами нон-грата, их выдворят из страны.

Об этом сообщил "УНН".

Об этом на брифинге заявил постпред России.

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"Только что я получил информацию о том, что власти США совершили очередную вражескую акцию против российской миссии при ООН... сообщив нам, что они объявляют 12 человек из персонала российской миссии персонами нон-грата и требуют, чтобы они уехали", - сказал он .

Россияне должны покинуть страну до 7 марта.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что президенту страны-оккупанта Владимиру Путину не нужно использовать ядерный потенциал, а просто отравиться.