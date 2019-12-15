США объявили перемирие в торговой войне с Китаем

США подписали соглашение с КНР. Фото: ЭКД

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне.

Президент Дональд Трамп назвал триумфом промежуточное соглашение. Его должны подписать в январе, сообщает ВВС.

"Мы договорились об очень большой первой фазе соглашения с Китаем. Мы начнем переговоры по второй фазе соглашения немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года. Это замечательная сделка для всех. Спасибо!", - написал Трамп в Twitter.

В США сообщили, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на $200 млрд по сравнению с 2017 годом. В ответ США снизят пошлины на китайский импорт и откажутся от новых с 15 декабря.

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Американцам не удалось заставить Китай взять на себя конкретные обязательства по защите интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг. Кражи американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям остались за рамками.

Это гарантирует продолжение торговой войны, считают в издании.

27 мая Министерство обороны Китая осудило пребывание 2-х военных кораблей США вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.