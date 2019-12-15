США объявили перемирие в торговой войне с Китаем

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 207
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 918
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2817
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10062
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2142
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5130
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2349
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
6
6
6
22
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Видео
Все видео
"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"
"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы
В Минске разорвали портреты Путина
В Минске разорвали портреты Путина
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 918
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2349
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10674
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2745
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2880
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 387
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 12:26

США объявили перемирие в торговой войне с Китаем

  Комментировать
США объявили перемирие в торговой войне с Китаем
США подписали соглашение с КНР. Фото: ЭКД

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне.

Президент Дональд Трамп назвал триумфом промежуточное соглашение. Его должны подписать в январе, сообщает ВВС.

"Мы договорились об очень большой первой фазе соглашения с Китаем. Мы начнем переговоры по второй фазе соглашения немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года. Это замечательная сделка для всех. Спасибо!", - написал Трамп в Twitter.

В США сообщили, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на $200 млрд по сравнению с 2017 годом. В ответ США снизят пошлины на китайский импорт и откажутся от новых с 15 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США прекращают торговую войну с Китаем

Американцам не удалось заставить Китай взять на себя конкретные обязательства по защите интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг. Кражи американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям остались за рамками.

Это гарантирует продолжение торговой войны, считают в издании.

27 мая Министерство обороны Китая осудило пребывание 2-х военных кораблей США вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США объявили перемирие в торговой войне с Китаем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Повлияла Европа: Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС

День премьеры голливудского фильма объявили выходным

Индейца с головным убором заменили стрелой с перьями

"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 58966
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 31879
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 31753
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 13140
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 10602
Мир
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
5
 Просмотров: 999
Почти треть Канады превратится в заповедник
Почти треть Канады превратится в заповедник Просмотров: 387
В Германию зовут квалифицированных работников
В Германию зовут квалифицированных работников Просмотров: 2628
Экс-президента приговорили к 2 годам заключения
Экс-президента приговорили к 2 годам заключения Просмотров: 639
Китай будет искать планеты, пригодные для жизни
Китай будет искать планеты, пригодные для жизни Просмотров: 297
Больше всего комментируют
11
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
8
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
7
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 1028
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua