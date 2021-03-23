США не доверяют новым исследованиям вакцины AstraZeneca

В США требуют повторных исследований от компании AstraZeneca. Фото: pravda.com

Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований США попросил компанию по изготовлению вакцин от коронавируса AstraZeneca снова провести исследования эффективности препарата против Covid-19.

В комитете считают, что компания добавила в новый отчет старую информацию из предыдущих исследований.

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"Мы настоятельно призываем компании сотрудничать с комитетом для проверки данных об эффективности и обеспечения максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных", - говорится в сообщении.

AstraZeneca добивается получения разрешения на экстренное использование своей вакцины в США, несмотря на то, что население страны полностью обеспечено необходимым количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, что приводит к свертыванию крови в мозге. Это может объяснить случаи тромбоза и тромбоэмболии у привитых людей.