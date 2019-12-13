США и Китай возобновят торговлю

Президент США Дональд Трамп отметил, что США и Китай близки к подписанию соглашения Фото: Известия

13 декабря торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай подпишут первый этап торговой сделки.

"Текст соглашения может быть официально подписан в пятницу посланником Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай", - заявил источник издания Politico, пишет НВ.

Благодаря подписанию соглашения 15 декабря не будут введены новые американские пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд.

Президент США Дональд Трамп отметил, что США и Китай близки к подписанию соглашения.

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"Мы очень близки к крупной сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - заявил Трамп.

Россия и Китай угрожают демократическим ценностям. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил об этом в Берлине накануне 30-й годовщины падения Берлинской стены