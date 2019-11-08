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пятница, 08 ноября 2019 16:17

Помпео рассказал об угрозе от России и Китая

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Помпео рассказал об угрозе от России и Китая
РФ и Китай угрожают демократическим ценностям. Фото: Reuters

Россия и Китай угрожают демократическим ценностям.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил об этом в Берлине накануне 30-й годовщины падения Берлинской стены, сообщает "Радио Свобода".

Помпео заявил, что свободные страны вступили в противоборство ценностей с теми, где граждане не имеют такой полноты прав.

"Западные, свободные страны несут ответственность за то, чтобы предотвратить угрозы нашим людям от правительств вроде России и Китая", - сказал глава Госдепартамента.

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Помпео выступил у места, где был Берлинская стена, рядом с Бранденбургскими воротами. Стена с 1961-го по 1989 год разделял Германию на ГДР, подконтрольную СССР, и Федеративную республику Германия.

Госдепартамент США согласился на требование суда обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

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