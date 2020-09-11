США и ЕС обсуждают санкции против Беларуси

Против Беларуси готовят адресные санкции. Фото: flickr.com/statephotos

Адресные санкции против Беларуси обсуждают США с Евросоюзом.

Сегодня стороны обмениваются информацией о будущем списке, заявил заместитель госсекретаря США Стив Биган, передает журналист PBS NewsHour Ник Шифрин в Twitter.

США и ЕС обмениваются информацией из нескольких имен в рамках подготовки санкций против Беларуси, сообщил он.

Санкционные списки объявят в ближайшее время. Они будут распространяться на конкретных людей и компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва признала Тихановскую президентом Беларуси

"Мы не хотим навязывать гражданам Беларуси какие-то дополнительные карательные меры, кроме случаев крайней необходимости", - отметил Биган.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов, а также беспрецедентного применения насилия белорусскими силовиками в отношении мирных демонстрантов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, Были задержаны 7 тыс. человек.