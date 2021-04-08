США хотят выслать российских дипломатов - Bloomberg

США готовят ответ на враждебные действия Кремля. Фото: REUTERS

Администрация президентаСША Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.

Там завершили изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди американских чиновников.

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Согласно данным источников, среди потенциальных соответствующих мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ. А также высылку российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

Соответствующие шаги американской стороны будут, вероятно, содержать санкции, как заявил один из собеседников агентства. В том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину. А также против органов, связанных с вмешательством в выборы.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также сказал, что он заплатит за вмешательства России в американские выборы. Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по дискредитации Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.