США хотят разорвать Договор о дружбе с Ираном

США намерены выйти из Договора о дружбе с Ираном. Фото: Рravda

В США намерены расторгнуть Договор о дружбе с Ираном.

На такие действия Вашингтон идет из-за решение Международного суда ООН, который приказал США снять с Ирана санкции, которые влияют на импорт гуманитарных товаров и продуктов и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео, передает AP.

Помпео подчеркнул, что Иран безосновательно подал жалобу на санкции США в Международный суд ООН, утверждая, что они нарушают Договор о дружбе. Госсекретарь США также отметил, что иранцы игнорировали этот договор "ужасно долгое время".

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"Мы должны были выйти из него еще несколько десятков лет назад", - подчеркнул Помпео.

Договор о дружбе между США и Ираном был подписан после революции 1953 года. Страны разорвали дипломатические отношения после Исламской революции в Иране в 1979 году и захвата посольства США. Однако, Договор о дружбе до сих пор оставался в силе.