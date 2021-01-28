США готовятся к введению санкций против России

В США не исключают введения новых антироссийских санкций.

"Мы ничего не исключаем, но мы хотим завершить полный анализ (действий России)", - заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, передает УНИАН.

Изучаются все действия России. В частности, это касается ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и применения химического оружия для его отравления, хакерской атаки на инфраструктуру компании Solar Winds, установление Россией вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, а также вопросы вмешательства в выборы в США.

"Все это находится в поле зрения. Я не хочу опережать процесс этих пересмотров", отметил Энтони Блинкен.

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Расследование о покушении на Навального опубликовали 14 декабря, его провели Bellingcat с участием издания The Insider, телеканала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. Речь идет о том, что Навального отравила боевым веществом из группы "Новичок" спецгруппа сотрудников ФСБ, которые следили за ним несколько лет. Евросоюз и Великобритания заморозили активы и запретили поездки шести российским чиновникам, предположительно ответственным за отравления Навального. Также под санкциями оказалась юридическое лицо, участвующее в программе создания военных нервно-паралитических средств "Новичок".