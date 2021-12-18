США готовят ответ России по Украине и НАТО - СМИ

США ответят России на следующей неделе. Фото: dw.com

Соединенные Штаты Америки на следующей неделе ответят на требования России о "гарантиях безопасности".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена.

Некоторые предложения России были полезны, а некоторые – неприемлемы, рассказал он журналистам.

"США планируют вернуться в Россию с ответом на следующей неделе. Также они хотят видеть рождественское прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

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Ранее в Организации Североатлантического совета пригласили Россию обсудить не только ее предложения, но и действия в Европе на заседании Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО. Проект Москва передала Вашингтону. Представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультации по вопросу безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.