США готовы ввести новые санкции против "Северного потока-2"

США могут ввести новые санкции против Nord Stream 2. Фото: Reuters

В США продолжают отслеживать деятельность по достройке и сертификации "Северного потока-2".

Если такие действия будут иметь место, состоится применения санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

"Наша позиция по Nord Stream 2 остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что Nord Stream 2 - это плохая сделка", - заявил он.

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По словам Прайса, проект разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляций. Он также противоречит европейским целям в области энергетики и безопасности.

Он отметил, что санкции - не единственный инструмент влияния.

"Мы тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для защиты от хищнической поведения (России - ЭП), о чем мы предупреждали", - добавил Прайс.

"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. В июне в 2015 году было заключено соглашение о строительстве двух дополнительных линий между Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV, и Engie. Страны ЕС и США считают строительство "Северного потока-2" подрывом энергетической безопасности и стабильности, поэтому всегда выступали против проекту. Страны ЕС отказались сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции США.