США будут добывать ресурсы на Луне: кого привлекут к соглашению

США планируют добычу ресурсов на Луне вместе с государствами-партнерами. Фото: pixabay

Проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне готовят США.

К нему они хотят привлечь государств-партнеров, среди которых нет России, сообщает Reuters.

Договор должен получить название Artemis Accords ("Соглашения Артемиды") в честь американской лунной программы Artemis.

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Согласно договору создадут "зоны безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения вреда или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. Также пропишут правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

США планируют официально начать переговоры с Канадой, Японией и странами ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. России в этом списке нет. Американское военное ведомство, согласно этим данным, обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

На заседании Организации стран-экспортеров нефти в воскресенье страны договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели. Сократить добычу договорились на 9,7 млн баррелей в сутки, что примерно составляет 10% мирового снабжения.