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пятница, 26 ноября 2021 10:31

Шри-Ланку накрыли мощные ливни: погибли по меньшей мере 14 человек
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14 человек погибли в результате сильного ветра и ливней, накрывших Шри-Ланку в течение прошлой недели.

Один человек пропал без вести, а еще по меньшей мере 22 - получили ранения, пишет Xinhua со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями.

"Из-за неблагоприятных погодных условий более 100 тыс. семей пострадали в девяти районах страны", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

В 19 районах объявили красный уровень тревоги из-за атмосферных колебаний над Бенгальским заливом и на юге Шри-Ланки.

Погодные условия должны улучшиться в течение следующих суток.

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По меньшей мере 30 человек погибли в результате масштабных наводнений на юге Индии. Тысячи людей остались без домов. Дожди не прекращались неделю. Продолжительные ливни в штате Андгра Прадеш на юге страны спровоцировали паводки и оползни.

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