Шри-Ланку накрыли мощные ливни: погибли по меньшей мере 14 человек

14 человек погибли в результате сильного ветра и ливней, накрывших Шри-Ланку в течение прошлой недели.

Один человек пропал без вести, а еще по меньшей мере 22 - получили ранения, пишет Xinhua со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями.

"Из-за неблагоприятных погодных условий более 100 тыс. семей пострадали в девяти районах страны", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

В 19 районах объявили красный уровень тревоги из-за атмосферных колебаний над Бенгальским заливом и на юге Шри-Ланки.

Погодные условия должны улучшиться в течение следующих суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон

По меньшей мере 30 человек погибли в результате масштабных наводнений на юге Индии. Тысячи людей остались без домов. Дожди не прекращались неделю. Продолжительные ливни в штате Андгра Прадеш на юге страны спровоцировали паводки и оползни.