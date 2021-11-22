Вода по пояс и разрушенные дома: от наводнений в Индии умерли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате масштабных наводнений на юге Индии.

Тысячи людей остались без домов, сообщает BBC.

"Дожди не прекращались неделю. Продолжительные ливни в штате Андгра Прадеш на юге страны вызвали паводки и оползни", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

В результате наводнения несколько поселков остались отрезанными от путей сообщения. Это затрудняет проведение поисковых и спасательных операций, а также обеспечение пострадавших сел продовольствием. Продукты и питьевую воду доставляют туда с помощью самолетов. Для этого задействовали авиацию индийской армии и флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям

В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погиб по меньшей мере один человек. Еще двое – пропали без вести. Мощный шторм также оставил без света более 50 тыс. человек в США в штате Вашингтон.