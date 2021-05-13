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четверг, 13 мая 2021 09:55

Среди вакцинированных от Covid-19 разыграют $1 млн

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Среди вакцинированных от Covid-19 разыграют $1 млн
В штате Огайо вакцинированные от коронавируса имеют возможность выиграть миллион долларов. Фото: Reuters

В штате Огайо, США, планируют раз в неделю разыгрывать миллион долларов среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Идею предложил губернатор Огайо Майк Девайн, пишет Reuters.

Политические лидеры США пытаются убедить население вакцинироваться от Covid-19.

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Пять жителей Огайо, получивших прививки от коронавируса, еженедельно будут выигрывать деньги в пределах розыгрыша. Средства будут поступать из федеральных фондов помощи при пандемии.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, по состоянию на 12 мая около 117 млн ​​американцев полностью вакцинировали.

На железнодорожных вокзалах и на восьми станциях метро в Нью-Йорке, США, обустроят временные пункты вакцинации против коронавируса. Проект пока пилотный, но в случае успеха его могут продлить.

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Дата
13
мая

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