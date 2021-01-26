Сразу две Covid-вакцины сняли с испытаний на людях

Франция тем временем возлагает надежды на ведущую фармкомпанию Sanofi. Фото: pixabay.com

2 французские вакцины против Covid-19 объявили неудачными и сняли с испытаний на людях. Обе разработки финансировал американский фармацевтический гигант Merck.

Причиной стали неудачные результаты испытаний на 1-й фазе. Препараты хорошо переносились добровольцами, но вызывали более слабый иммунный ответ, чем при естественной инфекции, сообщают в парижском Институте Пастера.

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1-й препарат представлял собой генно-модифицированный геном, кодирующий s-белок коронавируса. В июне прошлого года Merck приобрела австрийскую фирму Themis Bioscience для разработки этого кандидата в вакцины, а уже в августе запустила клиническое исследование. 2-й кандидат основан на другом векторе – вирусе везикулярного стоматита, который ранее успешно применили при создании 1-й одобренной вакцины от эболы. Компания разрабатывала вакцину против Covid-19 в виде таблеток и получила на это $38 млн от властей США.

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Несмотря на фиаско, разработчики покажут свои результаты. Merck тем временем планирует сосредоточиться на создании еще 2 терапевтических Covid-лекарств. Это MK-4482 - противовирусный препарат для приема через рот, разработанный вместе с Ridgeback Bio. Первые результаты ожидаются в мае. И препарат MK-7110 - рекомбинантный белок для снижения сильнейших воспалительных реакций в организме. Первые результаты 3-й фазы показали снижение риска смерти или дыхательной недостаточности более чем наполовину у пациентов, госпитализированных с тяжелыми степенями болезни.

Франция тем временем возлагает надежды на ведущую фармкомпанию Sanofi, которая заявила, что ее вакцина будет готова в лучшем случае к концу 2021 года.

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В октябре 2020-го американская фармацевтическая компания Eli Lilly остановила процесс клинических испытаний собственного метода лечения Covid-19 из-за возможных проблем с безопасностью.