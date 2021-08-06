Спецслужбы США получили данные с Уханьского института вирусологии

Спецслужбы США получили информацию об исследовании Covid-19 с Уханьского института вирусологии.
Благодаря этим данным планируют установить происхождение коронавируса, сообщает CNN.
Для того чтобы обработать данные, американцы воспользуются так называемыми суперкомпьютерами в национальных лабораториях департамента энергетики.
Расшифровывать данные американцы должны за 90 дней. Чиновники надеются, что наконец-то поймут, как вирус передался от животных к людям.
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В марте 2021 года ВОЗ и Китай отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако в США заявили, что китайские власти просто не дали специалистам проверить все данные.
В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск информации о происхождении вируса.
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