Спецслужбы США получили данные с Уханьского института вирусологии

Получены данные с Уханського института вирусологии. Фото: Reuters

Спецслужбы США получили информацию об исследовании Covid-19 с Уханьского института вирусологии.

Благодаря этим данным планируют установить происхождение коронавируса, сообщает CNN.

Для того чтобы обработать данные, американцы воспользуются так называемыми суперкомпьютерами в национальных лабораториях департамента энергетики.

Расшифровывать данные американцы должны за 90 дней. Чиновники надеются, что наконец-то поймут, как вирус передался от животных к людям.

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В марте 2021 года ВОЗ и Китай отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако в США заявили, что китайские власти просто не дали специалистам проверить все данные. В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск информации о происхождении вируса.