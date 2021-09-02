"Спасите меня и семью" - переводчика, который когда-то помог Байдену, оставили в Афганистане

Переводчика, который когда-то спас Байдена, не смогли эвакуировать с Афганистана. Фото: Reuters

Афганец Мохаммед лично просил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена эвакуировать его и семью из страны, но этого не сделали.

"Приветствую, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте здесь", - цитирует слова Мохаммеда газета The Wall Street Journal.

В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном. Они попали в снежную бурю и были вынуждены приземлиться и подать сигнал бедствия. На сигнал откликнулся Мухаммед - местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Помогая Байдену и другим сенаторам, он провел на холоде 30 ч.

Мохаммеда должны были эвакуировать с другими афганцами, которые работали по контракту с американскими войсками, однако до сих пор этого не удалось. Задержались с оформлением визы из-за того, что один подрядчик потерял необходимые документы. Уже в аэропорту Мохаммед узнал, что выезд разрешили только ему, семья должен остаться.

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В результате все закрылась дома, боясь расправы талибов.

"Я не могу выйти из дома. Я напуган", - отметил Мохаммед.

Прес-секретар Белого дома Дженнифер Псаки пообещала, что США вывезут его и семью.

31 августа министерство обороны США объявило о завершении операции по эвакуации из Афганистана граждан США, афганцев и вывода военных из страны. Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек. После президент США Джо Байден объявил об окончании войны в Афганистане. Один день американских войск в Афганистане обходился налогоплательщикам в $300 млн. Пришло время сложить оружие, отметил президент.