Блинкен поблагодарил Украину. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана.

Отношения двух стран находятся на высоком уровне, написал в Twitter Блинкен.

"Мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул глава Госдепа.

Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо.

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Украинские военные спасли двух афганских переводчиков и их семьи. Оба работали с канадской армией.