"Создало правительство" - американские тиктокеры распространяют фейки о ненастоящем снеге в Техасе

Американские тиктокеры сетью распространяют фейки про ненастоящий снег в штате Техас.
Подробностями поделилось издание Insider.
По мнению блогеров, искусственный снег "создало правительство".
Из-за сильных морозов и снегопадов Техас объявили зоной стихийного бедствия. Миллионы людей остались без электроэнергии и воды.
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В TikTok набирают популярность видео, где люди подносят снежки к огню, чтобы их растопить, а они не тают.
Подобное явление называется сублимация - снег переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.
Некоторые люди уверены, что в этом виноват новый президент США Джо Байден, который каким-то образом спровоцировал сильные снегопады и "аномальный" снег.
В Google популярными стали запросы "фейковый снег" и "причастность Билла Гейтса к фейковому снегу".
В США уже 47 человек стали жертвами аномальных снегопадов и морозов. Больше всего погибших в штате Техас - 30 человек, там непогода привела к массовому отключению электроэнергии.
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