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вторник, 29 июня 2021 07:26

Создали самую жестокую террористическую организацию

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Создали самую жестокую террористическую организацию
Карта территорй, которые максимально контролировали ИДИЛ в 2015-м / New York Times

29 июня 2014-го, семь лет назад, террористы провозгласили на захваченных территориях Ирака и Сирии Исламское Государство Ирака и Леванта или ИДИЛ. Они провозгласило себя халифатом.

ИДИЛ основал иорданский боевик, воевавший перед этим в Афганистане и Ираке Абу Мусаб аз-Заркави. Он получил известность в 2014-м, когда выбил иракские силы безопасности из ключевых городов в части Ирака, и захватил город Мосул.

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ИГИЛ возникла еще в 1999-м. Тогда присягал на верность "Аль-Каиде" и участвовала в иракской гражданской войне после вторжения западных войск в 2003 году. В июне 2014-го провозгласила себя всемирным халифатом. Они требували религиозной, политической и военной власти над всеми мусульманами.

В Сирии группа провела наземные атаки на правительственные силы и на оппозиционные группы, и к декабрю 2015 года получила территорию от западного Ирака до восточной Сирии, где жили до 12 млн человек. К ним они применяли свое толкование законов шариата. Считается, что сейчас ИДИЛ действует в 18 странах, включая Афганистан и Пакистан. В их 2015-м годовой бюджет был более $1 млрд и группа насчитывала более 30 тыс. боевиков.

Еще в 2014-м международная коалиция во главе с США начала операцию против ИДИЛ в Сирии и Ираке с помощью авиаударов, а также советников, оружия, учений и припасов для врагов ИДИЛ в силах безопасности Ирака и сирийских демократических групп. Эта кампания нанесла ущерб им, убив десятки тысяч боевиков и ослабив их финансовую и военную инфраструктуру. После этого вмешалась Россия в Сирии, где ИДИЛ потерял еще тысячи боевиков. В 2017-м группа потеряла контроль над своим крупнейшим городом Мосул. До конца года она контролировала 2% своей максимальной территории в 2015 году. Иракские войска загнали в подполье их остатки. К марту 2019-го ИДИЛ потеряла одну из последних значительных территорий.

После этого террористы лишь оказывают кровавые теракты по миру. Особенно в странах Ближнего Востока и Африки, где не хватает безопасности. ИГИЛ имеет сеть сторонников по миру. ООН признала ее террористической организацией.

ИГИЛ известна записями на видео обезглавливания и других видов казней солдат и гражданских. В частности, журналистов и гуманитарных работников, а также разрушением объектов всемирного культурного наследия. ООН возлагает на Идил ответственность за нарушение прав человека, геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Эта группа совершила геноцид и массовые этнические чистки на севере Ирака.

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Дата
29
июня

Создали самую жестокую террористическую организацию

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