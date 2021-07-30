Создали приложения для разводов

Приложения Hello Divorce / badcredit.org

Платформа юридических технологий Hello Divorce собрала в США $2 млн начального финансирования на приложения, чтобы парам было проще разводиться, всего за $99.

Создали приложения адвокаты по семейному праву, которые основали онлайн-платформу в 2018 году. Они говорят, что у пар, которые начинают процесс развода, 95% доводят дело до конца. Иными словами, только 5% сохраняют брак после регистрации. Об этом пишет Independent.

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По оценкам компании, в США около 50% пар в итоге разводятся. Разводы – это крупный бизнес с примерно 2 млн разведенных и стоимостью $50 млрд в год.

Поэтому калифорнийская компания привлекла начальное финансирование во главе с технологическим инвестором CEAS вместе с Lightbank и Gaingeles.

Компания планирует расширяться в США от существующих рынков в штатах Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юта до штатов Нью-Йорк и Флорида, где она запустит двуязычный формат, включающий испанский язык.

Женщины с малым размером груди изменяют мужьям чаще других. Исследование показало, что более половины опрошенных женщин с размером груди от АА до С, заводили любовников.