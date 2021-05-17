Создали приложение, через которое можно управлять жизнью других людей

Создали необычное приложение NewNew. Фото: new-retail

В Лос-Анджелесе, США, разработали приложение NewNew, которое дает возможность пользователям зарабатывать на том, что другие принимают за них решения в повседневных или рабочих вопросах.

Об этом сообщил BBC.

Пользователь спрашивает у других юзеров, какую еду выбрать на ужин или как назвать персонажа книги. Затем он воплощает в жизнь тот вариант, который набрал больше всего голосов.

Аудитории можно задать вопрос и написать два варианта ответа. Пользователи платят по $5 за возможность проголосовать. За дополнительную плату можно предложить собственный вариант. Чтобы получить деньги автору опроса нужно выполнить то, за что проголосовали другие.

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Также автор опроса может отказаться выполнять выбранный аудиторией вариант. Тогда пользователи получают свои деньги обратно.

Приложение ориентировано на представителей творческих профессий: писателей, художников, музыкантов, блогеров. Цель NewNew - помочь инфлюенсеру теснее взаимодействовать с аудиторией и также на этом заработать. Сейчас NewNew функционирует в формате бета-версии и в нем зарегистрировано менее 100 инфлюенсеров.

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