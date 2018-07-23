Создадут умную субмарину-камикадзе

Китайские военные разрабатывают подводные лодки, которые будут двигаться по океану без человеческого экипажа. Управлять субмаринами будут с помощью искусственного интеллекта.

Китай будет использовать беспилотные подводные лодки для сбора разведывательных данных, посадки морских мин и атак в стиле "камикадзе", пишет Daily Mail.

Автор: Daily Mail Китайские ученые создадут подводные лодки управляемые искусственным интеллектом

По словам ученых, субмарины будут относительно небольшими и недорогими по сравнению с другими военными плавсредствами. Будут оснащаться дизель-электрическими двигателями. Они смогут оставаться под водой в течение нескольких месяцев.

Такие лодки планируют запустить в море в 2020 году. В Китае уже действует программа, в рамках которой проводятся испытания беспилотных подводных аппаратов.

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Машины не смогут заменить традиционные подводные лодки с человеческими экипажами. Автономные подводные лодки будут работать вместе с пилотированными флотами.

Автор: Daily Mail Китайские ученые создадут подводные лодки управляемые искусственным интеллектом

Китай надеется, что последние военные разработки помогут стране бросить вызов Западу, а особенно США в стратегических водах, таких как Южнокитайское море и западная часть Тихого океана.

Этот проект является лишь частью наращивания военных мощностей Китая. Пекин планирует увеличить военный бюджет этого года на 10%, со $132 млрд до $175 млрд.

В Пентагоне заявили, что китайские военные предпринимают попытки ослепить летчиков Военно-воздушных сил США на военной базе в африканской стране Джибути с помощью лазерного оружия. "Это очень серьезные инциденты. Мы выразили официальную позицию китайскому правительству, а также обратились с требованием к китайской стороне провести расследование этих инцидентов", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.