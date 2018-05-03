США обвинили Китай в применении лазера против американских летчиков

Китайские военные применили лазер против летчиков США. Фото: 112

В Пентагоне заявили, что китайские военные предпринимают попытки ослепить летчиков Военно-воздушных сил США на военной базе в африканской стране Джибути с помощью лазерного оружия.

"Это очень серьезные инциденты. Мы выразили официальную позицию китайскому правительству, а также обратились с требованием к китайской стороне провести расследование этих инцидентов", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, передает Reuters.

За последние несколько недель произошло около десяти подобных инцидентов. При этом остается непонятным намерение таких нападений.

В результате одного из инцидентов в прошлом месяце два пилота американского военно-транспортного самолета С-130 получили травмы глаз из-за применения лазера.

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"Эти инциденты не удивительны, поскольку они представляют собой действия, не связанные с войной, но указывают на грубую, нарочитую небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", - заявил Трей Микс, бывший полковник Тихоокеанского командования ВВС США.

Китайское посольство в Вашингтоне и Министерство обороны Китая отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, 18 июля военно-морские силы Соединенных Штатов впервые в мире испытали активное лазерное оружие.