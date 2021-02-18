Совет ЕС введет санкции против России из-за ареста Навального - Bloomberg

ЕС введет санкции против России из-за Навального. Фото: Reuters

Совет Европейского Союза на следующей неделе даст "зеленый свет" новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в Bloomberg.

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По информации СМИ, против российских олигархов не будут вводить ограничения, хотя об этом просил сам Навальный с командой.

Однако санкции коснутся чиновников РФ и организаций, причастных к отравлению и аресту оппозиционера.

Ожидается, что ограничения вступят в силу уже в марте.

Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального.