Совет ЕС введет санкции против России из-за ареста Навального - Bloomberg

Совет Европейского Союза на следующей неделе даст "зеленый свет" новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщили в Bloomberg.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агент ФСБ Кудрявцев купил квартиру за 7 млн после отравления Навального
По информации СМИ, против российских олигархов не будут вводить ограничения, хотя об этом просил сам Навальный с командой.
Однако санкции коснутся чиновников РФ и организаций, причастных к отравлению и аресту оппозиционера.
Ожидается, что ограничения вступят в силу уже в марте.
Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального.
Комментарии