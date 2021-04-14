Совбез России пугает терактами в оккупированном Крыму

Николай Патрушев заявил о терактах в оккупированном Крыму. Фото: ТАСС

Совет безопасности России распространяет пропаганду о якобы угрозе терактов в оккупированном Крыму. Ответственность переводят на Украину, США и ряд стран Европейского Союза.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время посещения оккупированного Севастополя.

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - заявил он.

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Причинами этого российский чиновник назвал "деструктивную деятельность США, контролируемых ими стран блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины".

Россия активно стягивает к границам Украины войска и располагает в Черном море свой флот под прикрытием обязательных учений.

Россия направила ракетные и десантные корабли Черноморского флота в Черное море. Там они собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.