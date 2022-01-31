Совбез ООН сегодня обсудит российскую угрозу

Совбез обсудит скопление российских войск на границе Украины. Фото: Reuters

Сегодня Совбез ООН обсудит российскую угрозу.

Заседания инициировали Соединенные штаты Америки, передает ТСН.

Совбез соберется в 17:00 по Киеву. Обсудят скопления русских войск на границе с Украиной.

Сегодня последний день председательства в Совбезе Норвегии. Завтра руководство перейдет в Россию. Кремль имеет право на вето на любую резолюцию.

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В американском представительстве обсуждение и публичное осуждение называют эффективными методами давления на Россию. Для срыва сегодняшнего заседания Москва может запросить процедурное голосование по этому поводу.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден заявил, что возможное вторжение России в Украину может изменить мир. Если Российская Федерация все же пойдет на такой шаг, ее ждут серьезные последствия.