Состояние здоровья Саакашвили: тюремная служба Грузии сделала заявление

Экс-президент Грузии голодает в тюрьме 11-й день. Фото: Facebook-страница Михеила Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии отрицает распространенную в СМИ информацию об ухудшении здоровья экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства.

В ней подчеркнули, что состояние здоровья задержанного удовлетворительное, жизненные показатели в норме. Он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михеила Саакашвили не соответствует действительности. Саакашвили принимает прописанные лекарства. Его жизненные показатели в норме. А именно: давление - 120/90, пульс - 90, Сатурация - 97, глюкоза - 101 миллиграмм на децилитр", - говорится в заявлении.

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Тем временем сторонники Саакашвили начали собираться возле Руставской тюрьмы после сообщений об ухудшении здоровья политика. И именно на фоне митинга Минюст Грузии опубликовал упомянутое выше заявление, пишет "Новости-Грузия".

Участники акции требуют освобождения политика. Некоторые призвали его прекратить голодовку. Среди них и брат задержанного Давид Саакашвили.

"Как и все присутствующие здесь, я обеспокоен. Миша, может, хотя бы на время ты остановишь (голодание. - Gazeta.ua) или подумаешь о лечении ... Твое здоровье важно", - сказал Саакашвили.

Утром 12 октября один из адвокатов политика Ника Гварамия будет добиваться встречи с подзащитным. Он надеется, что вместе с экс-президентом они примут "определенные решения в связи с его состоянием".

Действовать против воли Саакашвили его адвокаты не могут. Однако попытаются сделать все возможное, чтобы жизни политика не угрожала опасность, подчеркнул Гварамия.

Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать, подчеркнул Кипшидзе. Грузинские СМИ писали, что врач политика настаивает на госпитализации заключенного. 9 октября начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили начал употреблять мед и натуральный сок. Кипшидзе подтвердил информацию относительно употребления сока. Отметил, что у Саакашвили больше нет денег, купить что-то еще. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.