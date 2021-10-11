Состояние здоровья Саакашвили: тюремная служба Грузии сделала заявление

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 738
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1134
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1197
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2844
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5103
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 882
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1935
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 648
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1746
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4437
Фото
Все фото
6
9
3
13
5
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Видео
Все видео
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1179
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 531
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 450
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 11:18

Состояние здоровья Саакашвили: тюремная служба Грузии сделала заявление

  Комментировать
Состояние здоровья Саакашвили: тюремная служба Грузии сделала заявление
Экс-президент Грузии голодает в тюрьме 11-й день. Фото: Facebook-страница Михеила Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии отрицает распространенную в СМИ информацию об ухудшении здоровья экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства.

В ней подчеркнули, что состояние здоровья задержанного удовлетворительное, жизненные показатели в норме. Он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.
"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михеила Саакашвили не соответствует действительности. Саакашвили принимает прописанные лекарства. Его жизненные показатели в норме. А именно: давление - 120/90, пульс - 90, Сатурация - 97, глюкоза - 101 миллиграмм на децилитр", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили

Тем временем сторонники Саакашвили начали собираться возле Руставской тюрьмы после сообщений об ухудшении здоровья политика. И именно на фоне митинга Минюст Грузии опубликовал упомянутое выше заявление, пишет "Новости-Грузия".

Участники акции требуют освобождения политика. Некоторые призвали его прекратить голодовку. Среди них и брат задержанного Давид Саакашвили.

"Как и все присутствующие здесь, я обеспокоен. Миша, может, хотя бы на время ты остановишь (голодание. - Gazeta.ua) или подумаешь о лечении ... Твое здоровье важно", - сказал Саакашвили.

Утром 12 октября один из адвокатов политика Ника Гварамия будет добиваться встречи с подзащитным. Он надеется, что вместе с экс-президентом они примут "определенные решения в связи с его состоянием".

Действовать против воли Саакашвили его адвокаты не могут. Однако попытаются сделать все возможное, чтобы жизни политика не угрожала опасность, подчеркнул Гварамия.

Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать, подчеркнул Кипшидзе.

Грузинские СМИ писали, что врач политика настаивает на госпитализации заключенного.

9 октября начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили начал употреблять мед и натуральный сок. Кипшидзе подтвердил информацию относительно употребления сока. Отметил, что у Саакашвили больше нет денег, купить что-то еще.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состояние здоровья Саакашвили: тюремная служба Грузии сделала заявление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа

Кличко одновременно завладели чемпионскими титулами

Открыли первый в мире музей-село

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 5229
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4662
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 4275
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 3899
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 3555
Мир
Гендерно нейтральные игрушки появляться у всех отделах игрушек
Гендерно нейтральные игрушки появляться у всех отделах игрушек
Иракская разведка поймала одного из лидеров ИГИЛ
Иракская разведка поймала одного из лидеров ИГИЛ Просмотров: 108
Зеленский начал ревностно служить националистическим силам - Медведев опубликовал возмутительную статью об украинской политике
Зеленский начал ревностно служить националистическим силам - Медведев опубликовал возмутительную статью об украинской политике Просмотров: 333
В Чехии оппозиция победила на парламентских выборах
В Чехии оппозиция победила на парламентских выборах Просмотров: 216
Женщину оштрафовали на €50 тыс. за сдачу в аренду помещения для вечеринки
Женщину оштрафовали на €50 тыс. за сдачу в аренду помещения для вечеринки Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
3
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
2
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
2
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
1
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
Голосов: 187
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть