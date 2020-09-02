Состоялся первый прямой рейс из Израиля в Эмираты

Джаред Кушнер (справа) перед вылетом из Тель-Авива в Абу-Даби/www.middleeastmonitor.com

Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения. Окончательное соглашение должны подписать 18 сентября.

В понедельник самолет израильской авиакомпании El Al выполнил первый в истории прямой пассажирский рейс из Тель-Авива в Абу-Даби. Ему позволили пересечь воздушное пространство Саудовской Аравии, обычно закрытое для израильской авиации. На борту судна были высокопоставленные лица Израиля и США. В частности, зять и советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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Договоренности об установлении дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем удалось достичь 13 августа. ОАЭ ввела экономический бойкот против Еврейского государства в 1972 году. Об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM.

"Это исторический перелет. Надеемся, он начнет еще большее историческое путешествие на Ближнем Востоке и за его пределами", - заявил Кушнер перед вылетом.

Как пишет ВВС, Кушнер добавил, что военная поддержка Вашингтоном Израиля не помешает развитию отношений Тель-Авива с Эмиратами, второй экономикой арабского мира.

За несколько часов до того, как израильский самолет приземлился в Абу-Даби, в Эмиратах взорвались две бомбы. Погибли три человека, многих ранило.

В Палестинской национальной администрации осудили решение ОАЭ наладить отношения с Израилем и отозвали посла. Также Эмираты осудил Иран.

Террористическая палестинская группировка "Хамас" заявила, что этот авиарейс - удар в спину палестинскому народу. Исламистское движение контролирует сектор Газы.

ОАЭ - третья арабская страна после Египта и Иордании, которая признала Израиль после создания этого государства в 1948 году.