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суббота, 21 декабря 2019 15:48

Составили рейтинг миллиардеров, наиболее потеряли и умножили заработки

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Составили рейтинг миллиардеров, наиболее потеряли и умножили заработки
Составили рейтинг миллиардеров. Фото: kommer

Американский журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, которые в этом году больше обогатились, или же понесли потери.

В список "неудачников" вошел основатель Amazon Джефф Безос, который на данный момент является самым богатым человеком мира по версии Forbes. Его потери за год оценили в 13,1 млрд долл, указано на сайте издания.

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В пятерку "неудачников" вошли:

- индийский бизнесмен Азим Премджи ( -14,1 млрд долл);

- основатель Amazon Джефф Безос ( -13,1 млрд долл);

- глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра ( -3,4 млрд долл);

- бывший глава Uber Трэвис Каланик ( -3,1 млрд долл);

- cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи ( -3 млрд долл).

Самыми счастливыми в этом году стали:

- владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+40 млрд долл);

- основатель Facebook Марк Цукерберг (+22,1 млрд долл);

- создатель компании Inditex Амансио Ортега (+17,3 млрд долл);

- бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+16,3 млрд долл);

- индийский бизнесмен Мукеш Амбани (+16,1 млрддолл).

В начале этой недели Бернар Арно впервые возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes, обновляется в режиме реального времени.

Он всего на несколько минут обогнал главу Amazon Джефф Безос. Состояние Бернара Арно оценивалось в 109 600 000 000 долл, а Джефф Безос - в 109 500 000 000 долл.

Журнал НВ и компания MPP Consulting составили рейтинг самых дорогих брендов страны. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.
Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: наверху списка по-прежнему Моршинская ($ 550 млн), Новая почта ($ 310 млн) и Rozetka ($ 302 млн).

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21
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