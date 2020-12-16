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среда, 16 декабря 2020 18:06

Соседи Трампа не хотят, чтобы он жил рядом с ними после президентства

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Соседи Трампа не хотят, чтобы он жил рядом с ними после президентства
Соседи Трампа не хотят жить рядом с ним. Фото: reuters

Соседи действующего президента США Дональда Трампа по частному курорту Мар-а-Лаго во Флориде выступают против его переезда из Белого дома в особняк.

Об этом сообщило издание The Washingtom Post.

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Жители курорта написали письмо в мэрию города Палм-Бич, где находятся частные резиденции, и в Секретную службу США.

По словам жителей, Трамп потерял право жить в Мар-а-Лаго еще в 1993 году, когда превратил частный особняк в частный клуб. Перед этой трансформацией адвокат Трампа заверил, что мужчина не планирует там жить.

Адвокат соседей отметил, что власть должна известить Трампа о невозможности переезда, чтобы избежать неловких ситуаций.

Конгрессмен Пол Митчелл от штата Мичиган оставляет Республиканскую партию. Он объяснил решение тем, что ее член, президент США Дональд Трамп, отказывается признавать результаты выборов.

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