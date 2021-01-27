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среда, 27 января 2021 18:35

Соседи потратили 20 млн грн и 21 год в судах за крохотный спорный участок

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Соседи потратили 20 млн грн и 21 год в судах за крохотный спорный участок
Участок, за который спорят двое пожилых соседей / Perthshire Picture Agency

Два враждующих соседа в Шотландии потратили полмиллиона фунтов, а это 19,3 млн грн, и более 20 лет на ожесточенную битву за полоску спорной земли.

Пенсионеры Дэвид Пул и Терри Дойл с 1999 года втянуты в судебные борьбу за узкую полоску земли, разделяющею их дома в графстве Перт. Об этом пишет Mirror.

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Длительная вражда привела к нескольким дорогим гражданским судам и даже к одному делу о нападении. Во вторник шериф назначил слушания, которое должно решить спор между бизнесменами на пенсии, но не решило.

81-летний Пул, который инициировал судебный иск, говорит, что стремится навсегда запретить соседу ступать на его землю. А 82-летний Дойл настаивает, что он - законный владелец земли, заявляя, что сосед-мошенник выпил из него всю кровь, многократно вытаскивая в суды.

Спор началась через несколько недель после того, как Пул купил участок и прилегающее поле у ​​шотландского города Кинросс. В течение многих лет, он обвинял соседа в возведении двух заборов вокруг спорного участка, который составляет 1,4 м в самом узком месте и перекрывает часть подъездной дорожки.

В 2014-ум дело передали в уголовный суд после того, как другой сосед, который проходил мимо, увидел, как двое соседей борются на земле. Оба обвиняли друг друга в инициировании драки, однако суд решил, что невозможно выяснить, кто ее затеял. Спор до сих пор не завершен.

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