Соратники Навального побеждают на выборах в городах РФ, посещенных им до отравления

Координаторы штабов Навального побеждают в двух городах РФ, которые он посещал перед своим отравлением. Фото: REUTERS

Координаторы штабов российского оппозиционера Алексея Навального одержали победу на выборах в 2 городах, которые он посещал перед своим отравлением - Новосибирске и Томске, прошедших 13 сентября.

Координатор штаба Навального в Томской области Ксения Фадеева и ее соратники сообщили, что по предварительным результатам подсчета голосов по ее избирательному округу, она побеждает на выборах в городскую думу Томска. На 7 из 9 участков Фадеева опередила кандидата от правящей "Единой России", - пишет Радио Свобода.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что Фадеева - первый координатор сети штабов Навального, который побеждает на выборах в РФ.

"Именно в Томске отравили Навального. Это лучший ответ штаба", - сказал Жданов.

Другим руководителем регионального штаба Навального, который побеждает на выборах, стал Сергей Бойко. Он победил в одном из округов на выборах в городской совет Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии назвали условие, при котором передадут РФ материалы об отравлении Навального

20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".