Соратники Навального побеждают на выборах в городах РФ, посещенных им до отравления

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1422
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1035
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1521
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1386
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 630
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
8
7
7
5
10
На улицы Минска вышли не менее 100 тысяч человек - СМИ
На улицы Минска вышли не менее 100 тысяч человек - СМИ
В Минске люди без опознавательных знаков напали на марш женщин
В Минске люди без опознавательных знаков напали на марш женщин
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
Ад в Калифорнии: фоторепортаж Reuters
В порту Бейрута начался масштабный пожар
В порту Бейрута начался масштабный пожар
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Видео
Все видео
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Беларусь вспомнили в песне группы Gorillaz
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2538
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 450
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 10:16

Соратники Навального побеждают на выборах в городах РФ, посещенных им до отравления

  Комментировать
Соратники Навального побеждают на выборах в городах РФ, посещенных им до отравления
Координаторы штабов Навального побеждают в двух городах РФ, которые он посещал перед своим отравлением. Фото: REUTERS

Координаторы штабов российского оппозиционера Алексея Навального одержали победу на выборах в 2 городах, которые он посещал перед своим отравлением - Новосибирске и Томске, прошедших 13 сентября.

Координатор штаба Навального в Томской области Ксения Фадеева и ее соратники сообщили, что по предварительным результатам подсчета голосов по ее избирательному округу, она побеждает на выборах в городскую думу Томска. На 7 из 9 участков Фадеева опередила кандидата от правящей "Единой России", - пишет Радио Свобода.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что Фадеева - первый координатор сети штабов Навального, который побеждает на выборах в РФ.

"Именно в Томске отравили Навального. Это лучший ответ штаба", - сказал Жданов.

Другим руководителем регионального штаба Навального, который побеждает на выборах, стал Сергей Бойко. Он победил в одном из округов на выборах в городской совет Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии назвали условие, при котором передадут РФ материалы об отравлении Навального

20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соратники Навального побеждают на выборах в городах РФ, посещенных им до отравления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 51708
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 8082
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 6975
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах Просмотров: 5391
Лопес победит Ломаченко в четвертом раунде – экс-чемпион мира
Лопес победит Ломаченко в четвертом раунде – экс-чемпион мира Просмотров: 4311
Мир
Временное правительство Ливии ушел в отставку
Временное правительство Ливии ушел в отставку Просмотров: 117
В МВД Беларуси подтвердили стрельбу на митинге в Минске
В МВД Беларуси подтвердили стрельбу на митинге в Минске Просмотров: 927
В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв
В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв Просмотров: 405
В Израиле объявили общенациональную изоляцию
В Израиле объявили общенациональную изоляцию Просмотров: 621
"Лукашенко потерял легитимность" - министр МИД Польши
"Лукашенко потерял легитимность" - министр МИД Польши Просмотров: 252
Больше всего комментируют
10
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
1
"Нормандская встреча": выводы Украины и РФ кардинально различаются
Голосов: 95
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua