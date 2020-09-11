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пятница, 11 сентября 2020 12:56

В России восстановили хронологию событий перед отравлением Навального

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В России восстановили хронологию событий перед отравлением Навального
Российская полиция восстановила хронологию событий перед отравлением Навального. Фото: Reuters

В РФ транспортная полиция восстановила хронологию пребывания российского оппозиционера Алексея Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области. Также правохранители установили, где именно питался Навальный перед отравлением.

Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ в Сибирском федеральном округе.

"Установлены маршрут передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них - отель Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольные коктейли", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российская полиция опросила 5 из 6 человек, сопровождавших Навального во время поездки.

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20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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