Алексея Навального вывели из комы.Фото:facebook.com/navalny

Немецкая клиника Шарите сообщила, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.

Политика вывели из медикаментозной комы, он уже дышит сам и реагирует на слова.

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"Пока рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления. Врачи остаются в тесном контакте с женой Навального. Детали дальнейшего состояния пациента будут обнародоваться по его собственному согласию ", - сообщили в больнице.

20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".