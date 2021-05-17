Сообщили количество погибших в результате атак Израиля в воскресенье

За неделю в Газе погиб 181 человек. Фото: Reuters

16 мая в результате израильских авиаударов по городу Газа погибли по меньшей мере 33 человека.

В том числе 12 женщин и восемь детей, сообщает минздрав Газы, передает BBC. Еще 50 человек получили травмы.

"Через 14 часов после атак парамедики все еще ищут выживших среди обломков разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

По данным палестинских властей, в результате конфликта за неделю в Газе погиб 181 человек.

В Израиле заявляют, что в результате атак боевиков по израильской территории за неделю погибли 10 человек, в том числе двое детей.

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В ночь на понедельник истребители армии обороны Израиля возобновили обстрел террористических целей в Секторе Газа. Израильские военные самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким точкам города Газа. Среди пораженных целей оказалась главная прибрежная дорога к западу от города, а также объекты безопасности.