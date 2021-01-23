Сообщили когда собираются объявить Трампу импичмент

Трампу собираются объявить импичмент. Фото: Reuters

Лидеры Демократической и Республиканской партий в Сенате США договорились отсрочить процесс импичмента экс-президент Дональда Трампа на две недели.

"В течение этого периода Сенат продолжит заниматься другими делами для американского народа, такими как выдвижение кандидатур в Кабинет министров и законопроект о помощи по Covid-19, который обеспечит облегчение миллионам американцев, страдающих во время этой пандемии", - сказал лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер в зале заседаний Сената, сообщает Reuters.

Судебный процесс по импичменту Трампа начнется в понедельник, 8 февраля. Это решение положительно оценил главный республиканец Сената Митч МакКоннелл, который настаивал на том, чтобы экс-президенту было предоставлено две недели на подготовку защиты по делу об импичменте.

Группа парламентариев, которая руководила процессом импичмента в Палате представителей, передаст свою досудебную записку в Сенат, а команда защиты Трампа ответит на обвинение 2 февраля. Каждая сторона предоставит ответ на эти документы 8 февраля. Рассмотрение вопроса будет вынесено в Сенат 9 февраля.

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14 января стало известно, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Обвинение содержит единственную статью - подстрекательство к мятежу.