Сообщения Трампа в Twitter подвергают сомнению

Большинство резких заявлений действующего президента Америки социальная платформа обозначает меткой"это спорное утверждение о фальсификации выборов". Фото: Reuters

Дональд Трамп снова написал, что победил на выборах. В Twitter к его сообщению приписали "официальные источники считают иначе".

Это не первое такое сообщение в Twitter. Большинство резких заявлений действующего президента Америки социальная платформа обозначает меткой "это спорное утверждение о фальсификации выборов".

"Фальшивые новостные СМИ постоянно предполагают, что Джо Байден станет президентом, даже не позволяя нашей стороне продемонстрировать, насколько сильно поражена и нарушена наша Конституция на выборах 2020 года", - также возмущается Трамп.

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3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп оспаривает результаты в суде. Говорит, что у него украли почти 3 млн голосов.