Шольц и Макрон позвонили Путину с требованием немедленно прекратить огонь

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон позвонили по телефону Путину и призвали прекратить огонь. Фото: РБК

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Путина прекратить огонь.

Они созвонились в четверг утром, сообщает N-TV.

В разговоре Шольц и Макрон настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.

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"Главы трех государств хотят оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней", - сообщают источники.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время разговора лидеры "продолжили обсуждать тему Украины", не предоставив дополнительных подробностей.

За последние две недели произошли заметные изменения в облике президента РФ Владимира Путина. Он взбешен, полон ненависти и страха. "Анализировать мимику маньяков и террористов тяжело. Обычно это замечательные актеры, которые не выставляют в общем свои эмоции. Но сейчас, впервые за 10 лет, видим такого Путина – раздавленного, разъяренного и разбитого", - говорит киевский физиогномик Юрий Долгих.