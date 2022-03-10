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Спецтема: Война России против Украины

"Путин раздавлен, взбешен и разбит" - физиогномик об изменениях во внешности президента-оккупанта

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&quot;Путин раздавлен, взбешен и разбит&quot; - физиогномик об изменениях во внешности президента-оккупанта
Фото с выступления президента-оккупанта Владимира Путина на телеканале "Россия 24"

За последние две недели произошли заметные изменения во внешности президента РФ Владимира Путина. Он взбешен, полон ненависти и страха. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал киевский физиогномик Юрий Долгих.

"Анализировать мимику маньяков и террористов тяжело. Обычно это замечательные актеры, которые не выставляют в общем свои эмоции. Но сейчас, впервые за 10 лет, видим такого Путина – раздавленного, разъяренного и разбитого. Уверен, что он еще не до конца владеет информацией о потерях своей армии. Вряд ли найдется храбрец, готовый назвать ему эти цифры убитых и искалеченных солдат, сожженных танков и самолетов", - отметил он.

Специалист по мимике и жестам анализирует последние выступления и видеообращения Путина.

"Это невероятно скупое существо. Поэтому расходы, а это миллиарды долларов, которые ему приходится выбрасывать на войну с Украиной, доводят его до ярости. А разъяренный террорист очень близок к ошибке. Он мстительный и агрессивный, лишенный инстинкта самосохранения. Поражение боится больше, чем смерти. Такой тип никогда не сдастся. Заморозит конфликт, будет держать нас в страхе, но с белым флагом увидим его разве что в могиле", – рассказывает Долгих.

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По его наблюдению, во время выступлений лидер страны-оккупанта сопит, нервно пожимает плечами, дергается, много жестикулирует, прикусывает губы, закрывает рот руками. Боится за свою жизнь, поэтому скрещивает пальцы, облизывает рот.

"Видели ли вы раньше, чтобы Путин так много дергался, покачивался на стуле, дергал плечами? Он тяжело дышит и проглатывает, как загнанный в ловушку зверь. Раньше позволял себе откинуться на спинку стула и гордо расправить плечи. Теперь сутулый, сгорбленный, с втянутой шеей и панически бегающими глазами. От пафосного освободителя, которого мы видели в выступлении 24 февраля, ничего не осталось. Еще неделю будет говорить на языке ультиматумов. Когда путинскую орду сравняют с землей, его окружение уйдет на компромисс", – убеждает Долгих.

Впервые за многие годы на лице Путина страх и растерянность.

"Чтобы сохранить молодость, Путин прибегает к косметическим операциям. Скорее всего, колют ботоксы. После таких косметических процедур блокируются мышцы, меняется мимика. Если раньше он "сверлил" собеседников глазами, то теперь все чаще их опускает вниз, потому что лжет. Обратите внимание на широкую челюсть. Бывший кегэбист, привыкший держать других в страхе и владеть информацией, что недоступна другим, теперь беспомощный заложник бункера, который боится даже собственных марионеток".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Автор: Gazeta.ua
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