Соблазнительная модель каталась по городу топлесс

Фото: Instagram Крис Галера

Модель Instagram шокировала подписчиков. Разделась топлес и ездила так на авто по улицам бразильского города.

33-летняя Крис Галера решила раздеться в компании подруг в поддержку движения "Освободи соски". На крыше машины Крис и подруги сняли блузки и ездили по улицам топлесс. Об этом пишет Daily Star.

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Кампания "Освободи соски" началась в 2012 году, чтобы избавиться от неравенства женщин с мужчинами. Последним разрешено в разных странах ходить топлесс в общественных местах, а женщинам - нет. Движение утверждает, что обнажать соски для женщин должно быть приемлемо с юридической и культурной точки зрения, если они этого пожелают.

Крис потратила более $100 тыс. в попытке получить "самую большую грудь в Instagram".

"Я ратую за право ходить в общественных местах, демонстрируя женские соски. Мы много инвестируем в груди, поэтому должны показывать их без страха, как и мужчины. Женщина может потратить тысячи долларов на идеальную грудь, но чтобы потом ее прикрыть блузкой или бюстгальтером. Я не понимаю, почему так сложно показать женский сосок",- говорит Крис.

Модель утверждает, что выступает за гендерное равенство. Считает, что обнажение груди означает, что мужчины и женщины имеют одинаковые права на публике. Крис говорит, что будет присоединяться к дальнейшим подобным акциям и выходить на улицы топлесс, чтобы продвигать идею.

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Она опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует на безлюдном берегу океана. На пляж Ким надела черный купальник, волосы собрала в пучок. На одном из кадров модель стоит спиной к фотографу, демонстрируя пышные ягодицы в стрингах.