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среда, 04 августа 2021 23:46

Кардашьян в стрингах похвасталась пышными формами
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Ким Кардашьян поражает соблазнительными кадрами
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян поражает соблазнительными кадрами
Ким Кардашьян поражает соблазнительными кадрами
Ким Кардашьян поражает соблазнительными кадрами

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фотографиями.

Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует на безлюдном берегу океана. На пляж Ким надела черный купальник, волосы собрала в пучок. На одном из кадров модель стоит спиной к фотографу, демонстрируя пышные ягодицы в стрингах.

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Американская телезвезда Ким Кардашьян показала поклонникам, как выглядела в купальнике более 20 лет назад. На фотографиях знаменитость появилась в пестром бикини.

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