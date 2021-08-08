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воскресенье, 08 августа 2021 23:46

Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото
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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио очаровала поклонников соблазнительными снимками
Фото: instagram.com/alessandraambrosio
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио очаровала поклонников соблазнительными снимками
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио очаровала поклонников соблазнительными снимками
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио очаровала поклонников соблазнительными снимками
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио очаровала поклонников соблазнительными снимками

Знаменитые красавицы провели выходные всем на зависть. Отдыхая на респектабельных курортах, звезды не забывали делиться откровенными фотографиями в соцсетях.

Какие горячие снимки опубликовали супермодели на выходных, читайте в материале Gazeta.ua.

Бывший "ангел" Victoria's Secret 40-летняя Алессандра Амбросио появилась среди тропических растений в красном бикини. Также бразильская супермодель поделилась с подписчиками черно-белым фотосетом, на котором игриво позировала возле водопада.

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Супермодель и актриса 35-летняя Ирина Шейк также взбудоражила воображение поклонников эротическими фотографиями. На одном снимке звезда предстала в одних трусиках. Также Ирина снялась в фотосессии возле бассейна на острове Ибица. Супермодель появилась в ярком раздельном купальнике салатового цвета и лаковых ботфортах на высоких каблуках.

Американская модель 29-летняя Оливия Калпо, которая имеет титулы "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012", тоже похвасталась яркими выходными и фото. Звезда поделилась новыми фотографиями, на которых позировала в белом бикини, лежа на пирсе.

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует на безлюдном берегу океана.

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