Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и Оливия Калпо: супермодели поразили новыми фото

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Знаменитые красавицы провели выходные всем на зависть. Отдыхая на респектабельных курортах, звезды не забывали делиться откровенными фотографиями в соцсетях.

Какие горячие снимки опубликовали супермодели на выходных, читайте в материале Gazeta.ua.

Бывший "ангел" Victoria's Secret 40-летняя Алессандра Амбросио появилась среди тропических растений в красном бикини. Также бразильская супермодель поделилась с подписчиками черно-белым фотосетом, на котором игриво позировала возле водопада.

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Супермодель и актриса 35-летняя Ирина Шейк также взбудоражила воображение поклонников эротическими фотографиями. На одном снимке звезда предстала в одних трусиках. Также Ирина снялась в фотосессии возле бассейна на острове Ибица. Супермодель появилась в ярком раздельном купальнике салатового цвета и лаковых ботфортах на высоких каблуках.

Американская модель 29-летняя Оливия Калпо, которая имеет титулы "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012", тоже похвасталась яркими выходными и фото. Звезда поделилась новыми фотографиями, на которых позировала в белом бикини, лежа на пирсе.

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян в очередной раз поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует на безлюдном берегу океана.