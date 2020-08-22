Собаку наградили за службу во время карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Просмотров: 234
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 90
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 198
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 162
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 360
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5481
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 369
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 108
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
6
3
21
11
6
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Видео
Все видео
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5481
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1980
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2466
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 153
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 16:45

Собаку наградили за службу во время карантина

  Комментировать
Собаку наградили за службу во время карантина
Gес Луиджи / TVN24

В Италии пинчер Луиджи получил "Награду за верность". Во время наиболее суровых мер карантина пес носил от дочери маме - еду, лекарства и периодику.

Луиджи - 10 лет. Владелица собаки Мария Буззат живет в муниципалитете Фельтре, что в 75 км от Венеции. Ее 70-летняя мать живет отдельно в 300 м от нее. Когда власти Италии ввели суровый карантин в начале пандемии, то мать и дочь решили, что пересылать друг другу нужные вещи будут с помощью пса. Об этом пишет сайт польского телеканала TVN24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Северной Корее конфискуют собак

Луиджи с небольшим рюкзаком на спине сначала приносил матери Марии, Анне, газеты.

"Купила газету. Когда прочитала, захотела поделиться с мамой. Именно тогда от нее прибежал Луиджи. Надела на него рюкзак и положила газету. Так целый карантин он бегал между нашими домами и носил все необходимое. Если говорили ему подождать, ложился и дремал с рюкзаком на спине", - рассказала Мария итальянской Corriere della Sera.

Путешествия Луиджи оценила комиссия конкурса Premio Internazionale Fedelta del Cane. Это международная награда, которую основали в итальянском Сан Рокко в 1962-м. Ею награждают собак за верность. Мария не подавалась на участию в конкурсе - организаторы сами узнали о собаке из местных СМИ.

"История этого исключительного собаки, который улучшил жизнь владельцев, будто глоток свежего воздуха, который очень радует. Также это прекрасная возможность, чтобы напомнить, что собаки не могут заразиться коронавирусом", - написали организаторы конкурса.

Также комиссия наградила еще 12 собак. В частности, лабрадора Калипсо, который помог спасти семерых подростков, которые тонули.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Собаку наградили за службу во время карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 14769
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 13338
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 10414
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 8217
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 7560
Мир
Отравленного Навального перевезли в Германию
Отравленного Навального перевезли в Германию Просмотров: 162
В Беларуси заблокировали доступ к десяткам онлайн ресурсов
В Беларуси заблокировали доступ к десяткам онлайн ресурсов Просмотров: 153
В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России
В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России Просмотров: 270
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 8226
Навальный вылетел в Германию
Навальный вылетел в Германию Просмотров: 1476
Больше всего комментируют
11
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
2
Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве
2
Зеленский впервые прокомментировал слухи о "спецоперации с вагнеровцами"
Голосов: 2567
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua