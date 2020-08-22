Собаку наградили за службу во время карантина

Gес Луиджи / TVN24

В Италии пинчер Луиджи получил "Награду за верность". Во время наиболее суровых мер карантина пес носил от дочери маме - еду, лекарства и периодику.

Луиджи - 10 лет. Владелица собаки Мария Буззат живет в муниципалитете Фельтре, что в 75 км от Венеции. Ее 70-летняя мать живет отдельно в 300 м от нее. Когда власти Италии ввели суровый карантин в начале пандемии, то мать и дочь решили, что пересылать друг другу нужные вещи будут с помощью пса. Об этом пишет сайт польского телеканала TVN24.

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Луиджи с небольшим рюкзаком на спине сначала приносил матери Марии, Анне, газеты.

"Купила газету. Когда прочитала, захотела поделиться с мамой. Именно тогда от нее прибежал Луиджи. Надела на него рюкзак и положила газету. Так целый карантин он бегал между нашими домами и носил все необходимое. Если говорили ему подождать, ложился и дремал с рюкзаком на спине", - рассказала Мария итальянской Corriere della Sera.

Путешествия Луиджи оценила комиссия конкурса Premio Internazionale Fedelta del Cane. Это международная награда, которую основали в итальянском Сан Рокко в 1962-м. Ею награждают собак за верность. Мария не подавалась на участию в конкурсе - организаторы сами узнали о собаке из местных СМИ.

"История этого исключительного собаки, который улучшил жизнь владельцев, будто глоток свежего воздуха, который очень радует. Также это прекрасная возможность, чтобы напомнить, что собаки не могут заразиться коронавирусом", - написали организаторы конкурса.

Также комиссия наградила еще 12 собак. В частности, лабрадора Калипсо, который помог спасти семерых подростков, которые тонули.