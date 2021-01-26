Собаки Байденов переехали в Белый дом: фото

Собаки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден переехали в Белый дом.

Фотографиями домашних любимцев на новом месте супруга президента поделилась в Twitter.

"Чемп и Мейджор присоединились к нам в Белом доме", - подписала фото двух немецких овчарок Джилл Байден.

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Переезд собак Байден знаменует собой возвращение к старой традиции президентов и их семей привозить с собой домашних животных Белый дом. Она уходит корнями ко времени президентства Томаса Джефферсона (1801-1809), который во время своего правления держал пересмешника и пару медвежат.

46-й президент США Джо Байден поддерживает импичмент республиканца Дональда Трампа, но сомневается, что сторонники процедуры в Сенате наберут достаточно голосов для вынесения обвинительного приговора по единой статьи - подстрекательство к мятежу.